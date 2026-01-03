Óscar Arias lamenta que Trump no legitime a González y Machado para liderar Venezuela

2 minutos

San José, 3 ene (EFE).- El Premio Nobel de la Paz 1987 y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, lamentó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, no haya legitimado a Edmundo González y María Corina Machado para liderar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

«Después de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump lamento que, en vez de legitimar y empoderar a las autoridades legítimamente electas, el gobierno de los Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado», expresó Arias en un comentario en sus redes sociales.

El Nobel de la Paz también calificó como «inaceptable» que «el gobierno de Washington pretenda robarse el petróleo de los venezolanos, quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político».

Sobre Maduro, capturado este sábado durante un operativo militar estadounidense en Venezuela, Arias dijo que «perdió las elecciones del 28 de julio del año 2024, perpetrando un burdo fraude electoral contra la población venezolana para aferrarse en el poder»

«Desde entonces ha gobernado contra la voluntad popular por medio de las armas y graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Maduro para cualquier demócrata ha sido un gobierno de facto sin ninguna legitimidad electoral o constitucional. Antes de las elecciones del 28 de julio de 2024 siempre manifesté que un narcogobierno jamás reconocería una derrota electoral y jamás entregaría el poder», expresó Arias.

El Nobel de la Paz también dijo que las acciones emprendidas por los Estados Unidos este sábado «deberían abrir una oportunidad para que el pueblo de Venezuela se libere de su dictadura corrupta y haga valer los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2024».

Además, lamentó que Estados Unidos no haya respetado el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas en el operativo llevado a cabo en Venezuela.

Trump indicó que tras la captura de Maduro su Administración «va a gobernar» el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Además, anunció que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir «miles de millones de dólares» para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra «en muy mal estado». EFE

dmm/gf/ajs