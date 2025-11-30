Últimas encuestas antes de la veda dan como claro ganador al ultraderechista Kast

3 minutos

Santiago de Chile, 30 nov (EFE).- Las encuestas publicadas en las últimas horas en Chile, antes de que este domingo a media noche entre en vigor la veda electoral, coinciden en dar como ganador de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre al ultraderechista José Antonio Kast.

El exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda, le saca en los sondeos publicados hasta ahora entre 12 y 16 puntos a la izquierdista Jeannette Jara.

La exministra comunista del Gobierno de Boric ganó la primera vuelta del 16 de noviembre, con el 26,8 %, pero al ser la candidata única de una amplia coalición progresista no tiene muchos más votos de donde sacar.

Kast, en cambio, sacó el 23,9 % de los votos, pero ya ha recibido el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a otros votantes, como los que optaron por el economista populista Franco Parisi, que quedó tercero con el 19,7 %.

Los sondeos que más ventaja le dan a Kast (16 puntos) son Criteria, que le otorga un 51 % en intención de voto, frente al 35 % de Jara y el 14 % en votos nulos o blancos; y Panel Ciudadano UDD, que asegura que el líder del Partido Republicano obtendría el 50 %, frente al 34 % de la exministra de Boric y el 16 % del voto nulo, blanco o abstención.

La encuesta Data influye muestra, en tanto, un 49 % en intención de voto para Kast, un 34 % para Jara, un 14 % nulo o blanco y un 3 % de abstención, pese a que el voto es obligatorio.

La que menos distancia pronostica es Cadem, que arroja un 46 % para el ultraderechista, un 34 % para la izquierdista y un 20 % de personas que no votarían, no sabe o no responden.

Desde 2006, ningún presidente en Chile ha sido sucedido por alguien de su misma línea política y el poder ha oscilado entre izquierda y derecha.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora ha sido el fallecido Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022).

La ley electoral prohíbe difundir encuestas quince días antes de las elecciones, por lo que a partir de la medianoche de este sábado las autoridades multarán a cualquier medio de comunicación que difunda sondeos, aunque la publicación en redes sociales no está penada. EFE

mmm/lab

(foto)