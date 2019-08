Masiva despedida a la Fête des Vignerons en el último espectáculo, el domingo 11 de agosto, en Vevey.

Tras 19 actuaciones, 4 aplazadas o interrumpidas por las tormentas, 355 000 entradas vendidas y más de un millón de visitantes, el festival de Vevey terminó en apoteosis. El único problema: el ejercicio será deficitario.

“¡No esperen 20 años para celebrar!”, exhortó el director Daniele Finzi Pasca a la hora de correr el telón en la arena temporal para los 20 000 espectadores el domingo por la tarde en la Plaza del Mercado de Vevey. Canciones, campanas, aplausos y muchas lágrimas de artistas y espectadores de todas las edades. La tradicional canción de la Ranz des vaches en la escena que cerró la 12ª Fête des VigneronsEnlace externo (Fevi) llevó a la cúspide de la emoción: “Lloré todo el día”, comentó una participante a la salida. “No puedo creer que todo haya terminado después de un año de duro trabajo y tres semanas de actuaciones”. ¿El blues de Fevi en la imagen de un baby blues?

A través de las tormentas

Ninguna salida de tono en el primer balance, una rara unanimidad en esta edición llena de fervor popular que batió todos los récords: nunca antes tantos espectadores habían asistido al evento, nacido en 1797.

En 25 días de festividades, más de un millón de visitantes hicieron el viaje a Vevey. De las 20 actuaciones planeadas, más un ensayo general, dieciocho tuvieron lugar el día y a la hora programados. Cuatro tuvieron que ser pospuestas o interrumpidas debido a las tormentas, se vendieron 355 000 entradas de las 420 000 disponibles.

Debido en parte al calor, los espectáculos nocturnos tuvieron un 94% de asistencia: “Esto supera nuestras expectativas”, comentó el abad-presidente François Margot. Por otro lado, los espectáculos diurnos, diseñados sobre todo para permitir a los espectadores venidos de lejos hacer la ida y vuelta, solamente tuvieron una asistencia del 72,5%, muy por debajo de lo esperado.

Cerca de 400 000 telespectadores vieron el Festival por televisión, sin contar a aquellos de TV 5 Monde del 5 de agosto, que aún no han sido contabilizados.

Sin garantía de déficit

Con 65 000 entradas no vendidas, los organizadores perderán ingresos económicos. El presupuesto de 100 millones de francos no será cubierto, es casi seguro. Con 3 000 entradas no vendidas al día, no hay necesidad de un ábaco. El último día, sin embargo, cientos de personas hicieron cola en la entrada para comprar su sésamo, pero en vano. Si bien el déficit es seguro, aún no se dispone de cifras precisas.

Gran cobertura mediática

En el lado positivo del balance: beneficios incalculables para el turismo de la región con la acreditación de 1001 periodistas y fotógrafos, la mitad de ellos de diversas partes del mundo, incluyendo los principales medios de comunicación como el New York Times, CNN, The Guardian, TF1, etc. La BBC incluso dedicó media hora de programación a un periodista disfrazado para mezclarse con los artistas.

En comparación con la última edición, de 1999, las actitudes también cambiaron: “El 70% de los espectadores acudieron a Vevey en transporte público (tren, autobús, barco) y los espectadores dejaron 36% menos de residuos que hace 20 años”. El mejor resultado del Festival es quizá el que concierne a la cohesión nacional. Y eso no tiene precio.

Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

