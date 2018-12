El también actor y músico podría incluso involucrarse más con Cinemajoie. Más allá de esta breve escala del jueves, la asociación espera establecer una colaboración duradera, en particular a través de una retrospectiva de sus obras.

Pepe Mujica en Suiza vía filme de Kusturica 07 de diciembre de 2018 - 08:02 Emir Kusturica presentará su última película el próximo jueves en la comuna helvética de Porrentruy. Dedicada a José ‘Pepe’ Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, ‘El Pepe, una vida suprema’ es un documental presentado en el más reciente Festival de Cine de Venecia, pero aún no estrenado en salas. La película trata de ese agitador, guerrillero, prisionero político y luego presidente atípico de Uruguay, “el presidente más pobre del mundo”, como subraya el director serbio. Con ese documental, Emir Kusturica contribuye a la reapertura de un cine de la región de Ajoie, cantón del Jura. Cinemajoie, el último gran cine de Porrentruy, con 187 plazas, reabrió sus puertas a mediados de octubre, tras más de dos años de cierre, gracias al compromiso de los aficionados. El próximo jueves, a la proyección de la película seguirá una entrevista con el director de ‘Underground’ y ‘Papá está en viaje de negocios’, galardonadas ambas con la Palma de Oro del Festival de Cannes. El también actor y músico podría incluso involucrarse más con Cinemajoie. Más allá de esta breve escala del jueves, la asociación espera establecer una colaboración duradera, en particular a través de una retrospectiva de sus obras.