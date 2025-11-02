0-0. Murrieta detiene tres penaltis a Italia y lleva a México a semifinales

2 minutos

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- La selección mexicana se clasificó este domingo a las semifinales del Mundial sub-17 celebrado en Marruecos tras vencer en los penaltis a Italia (5-4) en una memorable actuación de su portera, Valentina Murrieta, que paró dos penaltis durante el partido, que acabó con empate 0-0, y otro más en la tanda.

México salió valiente y trató de hacerse con el mando del encuentro. Parecía que las norteamericanas se adelantaba en el marcador a los 15 minutos con un gol de ‘9’ de Elise Stack, pero la árbitra del partido, la australiana Lara Lee, anuló la acción tras revisar el VAR y concedió penalti a favor de Italia.

Ahí apareció la figura de Murrieta, que detuvo el lanzamiento de la italiana Rachele Giudici para mantener las tablas en el marcador. Minutos después, en una acción muy similar a la del primer penalti, México cometió una nueva infracción dentro del área.

Esta vez, fue Giulia Galli quien tomó la responsabilidad, pero reapareció la figura de Murrieta para parar su segundo penalti de la noche, en una actuación impecable, para mantener el 0-0 al descanso.

En la segunda parte ambos equipos dispusieron de grandes ocasiones para adelantarse en el marcador, pero tuvieron mucha imprecisión en los toques finales. Una de las más claras la tuvo Italia en el minuto 90, en una mala salida de Murrieta, que terminó con Galli cabeceando fuera.

Con México dando síntomas de flaqueza en los últimos minutos, la selección italiana consiguió marcar en el tiempo añadido, pero su tanto fue invalidado por fuera de juego. Así, ambos equipos se emplazaron en la tanda de penaltis para decidir al ganador.

Murrieta, la protagonista de la noche, atajó por segunda vez el lanzamiento de la italiana Giudici, en el tercer lanzamiento de la tanda, y dio a la postre la victoria a México, que avanzó hacia las semifinales del torneo, donde jugará ante Países Bajos. EFE

