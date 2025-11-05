The Swiss voice in the world since 1935

11 muertos y 35 heridos al incendiarse una residencia de mayores en el noreste de Bosnia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Zagreb, 5 nov (EFE).- Once personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche del martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, informa este miércoles el portal Klix, que cita fuentes oficiales.

Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas de poca movilidad y de salud muy delicada.

Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio, indicaron fuentes oficiales a Klix. EFE

vb/wr/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR