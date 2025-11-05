11 muertos y 35 heridos al incendiarse una residencia de mayores en el noreste de Bosnia

1 minuto

Zagreb, 5 nov (EFE).- Once personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche del martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, informa este miércoles el portal Klix, que cita fuentes oficiales.

Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas de poca movilidad y de salud muy delicada.

Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio, indicaron fuentes oficiales a Klix. EFE

vb/wr/lab