“Las medidas necesarias para detener la propagación de COVID-19 también afectan el ejercicio de los derechos políticos, en particular la organización de las votaciones a nivel nacional”, señaló el Gobierno en un comunicadoEnlace externo emitido el miércoles.

Esta escena, posterior a un escrutinio, no tendrá lugar el próximo 17 de mayo. El Gobierno pospuso la votación prevista para esa fecha.

Coronavirus obliga a posponer voto sobre inmigración 19 de marzo de 2020 - 10:24 El Gobierno suizo suspendió la votación nacional en torno a una propuesta para abandonar un acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de personas. El escrutinio estaba programado para el 17 de mayo junto con otros dos temas, incluida una controvertida reforma de la ley de caza. + El Parlamento contra la iniciativa antiinmigración “Las medidas necesarias para detener la propagación de COVID-19 también afectan el ejercicio de los derechos políticos, en particular la organización de las votaciones a nivel nacional”, señaló el Gobierno en un comunicado emitido el miércoles. “La situación actual hace imposible la celebración de reuniones públicas”, precisó. Los principales partidos, grupos empresariales y sindicatos acogieron con satisfacción la medida. El Gobierno indicó que decidirá una nueva fecha para fines de mayo. Como regla general, en Suiza se celebran hasta cuatro escrutinios por año. Una primera votación tuvo lugar en febrero, con lo que quedan solo otras dos fechas posibles, una en septiembre y otra en diciembre. El Gobierno anunció igualmente su decisión de suspender los plazos en cuanto a la recolección de firmas para las iniciativas y referéndums. Bajo el sistema suizo de democracia directa, los aplazamientos de escrutinios nacionales son raros. En 1951, el Gobierno suspendió una votación debido a un brote de fiebre aftosa en varias regiones del país.