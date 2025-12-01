78-62. Brasil vuelve a vencer a Chile en las eliminatorias mundialistas

Río de Janeiro, 30 nov (EFE).- Brasil venció este domingo en São Paulo por 78-62 a Chile en la segunda ronda de las eliminatorias del Mundial de Baloncesto de Catar 2027 tras un destacado primer tiempo y un segundo en el que casi se deja apabullar.

Esta fue la segunda derrota del equipo chileno tras perder el pasado jueves por 66-82, en Valdivia, en la apertura de las rondas clasificatorias.

Los dirigidos por el técnico croata Aleksandar Petrovic comenzaron con fuerza el partido, al anotar los nueve primeros puntos y cerrar el primer tiempo con una cómoda ventaja de 47-25.

Solo en el primer cuadro Brasil ya sumaba 25 puntos contra 16 de Chile, gracias al juego articulado de Caio Pacheco y Giorgino de Paula.

En el segundo tiempo, el equipo chileno reaccionó y complicó a los armadores brasileños.

Con Felipe Haase e Ignacio Varela liderando los mapuches, en apenas dos minutos, los visitantes hicieron un parcial de 12-1 que redujo la diferencia a solo diez puntos y terminaron ganando el tercer cuarto 14-26.

La definición en el último cuarto puso nerviosos a los dos equipos, pero Brasil logró mantener la ventaja y asegurar su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias.

Los principales anotadores del conjunto brasileño fueron el base de Flamengo Alexey Borges; Caio Pacheco, del Coruña español y Georginho De Paula, del Franca brasileño; mientras que Felipe Haase, del Capitanes de la Ciudad de México de la G League, volvió a brillar en la selección chilena como lo hizo en Valdivia.

Con el resultado, Brasil suma dos triunfos en el Grupo C, donde también enfrentará a Venezuela y Colombia.

La primera fase se extenderá hasta julio de 2026, y los tres mejores equipos avanzarán a la siguiente etapa. EFE

