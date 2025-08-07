84-65. Argentina recupera sensaciones y se reencuentra con la victoria ante Sudán del Sur

2 minutos

Madrid, 7 ago (EFE).- La selección argentina de baloncesto venció este jueves a la de Sudán del Sur por 84-65 en un encuentro amistoso disputado en el pabellón Tenple de Villaviciosa de Odón (Madrid), en su cuarto partido de preparación para la AmeriCup, tras perder el último compromiso, ante Costa de Marfil.

El seleccionador argentino, Pablo Prigioni, optó por un quintento alto, con la inclusión de los pívots Francisco Caffaro y Juan Fernández, como aleros Nico Brussino y Gonzalo Corbalán, y José Vildoza en la dirección.

Desde el inicio, Argentina quiso imprimir un ritmo rápido al partido, con mucha circulación de balón y la idea clara de castigar desde la línea de tres puntos a Sudán del Sur, que hizo gala del físico de sus jugadores para tratar de contener el ataque argentino.

La entrada a pista de Juani Marcos y Álex Negrete mejoró la fluidez del equipo en pista contraria, que consiguió, gracias a su acierto exterior, alcanzar una buena ventaja (27-18) al final del primer cuarto.

La defensa sudanesa, que no rehuía el contacto, se cargó rápido de faltas al inicio del segundo. Esa circunstancia, unida al poco orden en la ofensiva, propició que Argentina disputara sus mejores minutos, permitiéndose sufrir sólo en la lucha por el rebote en aro propio.

El pívot Wenyen Gabriel, una de las estrellas del conjunto africano, se cargó rápido de personales en su ‘pique’ personal con Francisco Caffaro, la torre Albiceleste. Mientras, Marcos seguía percutiendo desde el triple, ayudado por un gran Brussino, dejando el marcador en un contundente 52-32 para Argentina.

Al comienzo de la segunda mitad, un parcial de 5-0 para Sudán del Sur, sumado a varias pérdidas en ataque del combinado argentino, obligaron a Prigioni a pedir tiempo muerto.

La lucha en el rebote ofensivo dio rédito a los hombres entrenados por el exjugador NBA Luol Deng, en la recta final de la tercera manga, que se saldó con 67-53 a favor de Argentina.

El desacierto reinó en el último cuarto, con solo tres puntos para cada equipo en los primeros cinco minutos. A partir de ahí, ambos equipos intercambiaron varias canastas, con la Albiceleste fiel a su idea de mover rápido el balón y encontrar tiros abiertos y aprovechándose del buen trabajo del joven Juan Bocca en defensa.

Argentina dejó el marcador final en 84-65, y se resarció de su derrota anterior a Costa de Marfil. Ahora, su siguiente encuentro preparatorio para la AmeriCup, será el domingo ante Portugal, que supondrá el fin de su concentración en Madrid. EFE

