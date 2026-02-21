88 países firman en la India el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre IA

1 minuto

Nueva Delhi, 21 feb (EFE).- La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la firma de la «Declaración de Delhi», el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción.

«La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras», subraya el escrito oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India. EFE

lgm/vh