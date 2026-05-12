A 30 días: Un 30 de julio Uruguay se coronó como el primer campeón

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Juan David Mosos

Redacción Deportes, 12 may (EFE).- El clásico del Río de la Plata, que tiene como protagonistas a las selecciones de Uruguay y Argentina, es uno de los duelos que han dejado una marca en la historia del fútbol, pero tal vez la más simbólica es la del 30 de julio de 1930, cuando se batieron en el estadio Centenario de Montevideo por la primera Copa Mundial de la FIFA.

Ha pasado casi un siglo desde entonces, pero en los libros quedó escrito que, ante cerca de 70.000 espectadores, los charrúas se proclamaron campeones al imponerse por 4-2 ante la Albiceleste y dieron inicio a una de las rivalidades más fascinantes del deporte, que, sin embargo, solo ha ocurrido dos veces en las citas mundialistas.

El balance, tras dos encuentros disputados en un Mundial, está en tablas, con una victoria uruguaya y otra argentina, y la particularidad de que el ganador del duelo se consagró en el torneo: Uruguay en 1930 y Argentina en 1986.

Los duelos mundialistas de Argentina y Uruguay

El primer partido mundialista entre estos conjuntos fue justamente para definir al primer campeón de la historia de los mundiales, un juego que comenzó a forjar la leyenda de la ‘garra charrúa’ y en el que los goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro tiñeron de celeste la celebración.

Dicha selección contaba en el banquillo con el entrenador Alberto Suppici y en la escuadra con el contundente delantero Héctor Scarone, conocido como el Gardel del fútbol, quien es uno de los goleadores históricos del clásico del Río de la Plata y fue por más de 70 años el máximo anotador del conjunto uruguayo.

El turno para Argentina llegó 56 años después, en México, de la mano del astro Diego Armando Maradona y el técnico Carlos Salvador Bilardo, quienes condujeron a la escuadra a la final en el Estadio Azteca de la capital mexicana ante la Alemania de Lothar Matthäus, dirigida por Franz Beckenbauer.

Pero antes de llegar al partido definitivo, la Albiceleste tuvo que enfrentarse en octavos de final a los charrúas, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde un único gol de Pedro Pasculli decretó la victoria argentina, que dilapidó múltiples opciones de anotar en un encuentro en el que fue clara dominadora.

Dicho torneo, en el que tras enfrentar a Uruguay la Scaloneta tuvo que dejar en el camino a Inglaterra y Bélgica, terminó grabado en la historia no solo como el segundo Mundial de Argentina, sino como el escenario en el que Maradona convirtió dos de sus tantos más emblemáticos: ‘la mano de Dios’ y ‘el gol del siglo’.

¿Podrían enfrentarse en el Mundial 2026?

El balance del clásico rioplatense en partidos oficiales -se dice que la cifra total es superior- se ubica de manera parcial en 90 victorias para Argentina, por 59 de Uruguay y 46 empates, entre ellos dos juegos mundialistas, además de los disputados por Copa América, Eliminatorias, Juegos Olímpicos y amistosos.

De estos escenarios, donde más se ha visto el duelo es en la Copa América, donde se han enfrentado en 32 partidos, que se saldaron con 15 triunfos para la Albiceleste, contra 13 de la Celeste y 4 empates, mientras que en las Eliminatorias suramericanas han disputado 16 encuentros, de los que los argentinos se impusieron en 9, los uruguayos en 3 y otros 4 terminaron en tablas.

El próximo Mundial, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, a partir del próximo 11 de junio, podría ser el siguiente escenario del duelo, tan pronto como en dieciseisavos, según cada selección culmine la fase de grupos.

Argentina integra el grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, mientras Uruguay está ubicado en el H, con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

El primero de cada uno de esos grupos se enfrentará al segundo del otro, por lo que la posibilidad del tercer clásico del Río de la Plata en un Mundial está latente en la segunda fase o más adelante, aunque en la máxima cita del fútbol siempre hay sorpresas. EFE

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