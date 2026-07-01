A Colombia le llueven elogios antes del duelo con morbo ante Ghana

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Con su brillante actuación ante Portugal, Colombia se ha ganado la atención del Mundial 2026 antes que arranque los dieciseisavos de final ante Ghana, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador Carlos Queiroz.

Colombia aterrizó en esta Copa del Mundo de Norteamérica entre la esperanza y la incertidumbre.

A la brillante actuación de la Copa América 2024, frenada solo por Argentina en la final, le siguió un bajón en las eliminatorias sudamericanas, que concluyó en tercer lugar tras la Albiceleste y Ecuador.

Antes de su anhelado regreso al Mundial tras su ausencia de Catar 2022, una parte de la afición se preguntaba si su equipo debía seguir girando alrededor de James Rodríguez, una frágil estrella de casi 35 años y escaso rodaje tras un paso testimonial por el Minnesota United, de la MLS.

La respuestas llegarán a partir del viernes, cuando Colombia arranca la fase decisiva del torneo con un choque de dieciseisavos de final ante Ghana en Kansas City.

Pero antes, en su primer examen verdadero, el sistema de Néstor Lorenzo cumplió casi a la perfección en un empate 0-0 ante la favorita Portugal que dejó sabor a victoria.

Colombia le arrebató la pelota a unos de los mediocampos más prestigiosos del torneo, con un 51% de posesión frente al 41% portugués; remató prácticamente el doble de veces y pudo ganar con un cabezazo a la red de Dávinson Sánchez invalidado por un fuera de juego milimétrico que sólo observó el VAR.

«Es un equipo muy fuerte», reconoció Cristiano Ronaldo tras sufrir en carne propia la intensidad y compenetración de los hombres del argentino Lorenzo.

«No me sorprendió porque ya sabíamos del nivel de esta Colombia», dijo el seleccionador portugués, Roberto Martínez. «No pudimos llevar el partido a donde nosotros podemos controlar el juego».

– Reencuentro con Queiroz –

Las alabanzas a James Rodríguez y sus compañeros resonaron también en el exterior del Hard Rock Stadium de Miami.

«No me gustaría jugar contra Colombia», aseguró Gary Lineker, exdelantero mundialista inglés y actual analista del Mundial para Netflix.

Por ahora Lineker puede estar tranquilo, porque Inglaterra sólo se mediría a Colombia en unas eventuales semifinales.

Antes de eso, el equipo cafetero podría disponer de su revancha ante la Argentina de Lionel Messi en cuartos de final en Kansas City.

Para ganarse ese explosivo duelo, Colombia tendrá que salir airosa el viernes de su primer compromiso en Kansas City, donde le espera un calor extremo que tiene a la región en alerta.

Colombia viajará a esta ciudad del medio oeste de Estados Unidos en la tarde del miércoles, tras un entrenamiento matinal en el estadio del Inter Miami.

En el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL le espera un viejo conocido, el portugués Carlos Queiroz, que con sólo dos meses en el banco ha comandado a Ghana hasta sus primeras fase de eliminación directa desde Sudáfrica 2010.

El veterano exentrenador del Real Madrid, de 73 años, tuvo un paso fugaz pero intenso por el banco colombiano entre febrero de 2019 y diciembre de 2020.

En ese periodo dirigió 18 partidos, con un decepcionante balance de nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Sin seducir nunca a su afición, su salida se precipitó tras encajar dos sonoras goleadas ante Uruguay (3-0) en Barranquilla y Ecuador (6-1) en Quito que marcaron el tono de unas eliminatorias en las que Colombia terminó fuera del Mundial de Catar 2022.

El propio Queiroz también se quedó con un regusto amargo de la experiencia. No tuvo el tiempo que reclamaba para afianzar un libreto que, privilegiando el orden sobre la creatividad, estaba restando naturalidad a figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, las mismas a las que tendrá que frenar el viernes.

gbv/ma