A la cárcel dos acusados de reclutar a menores para disidencias de las FARC en Colombia

2 minutos

Bogotá, 21 feb (EFE).- Dos hombres señalados de reclutar a dos menores de edad para las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia fueron enviados a la cárcel por orden de un juez, informó este sábado la Fiscalía.

Se trata de John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar quienes, según la investigación, captaron «mediante engaños a dos menores en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, con pleno conocimiento de su edad».

Las autoridades sostienen que los dos hombres aprovecharon la condición de vulnerabilidad de las menores para «persuadirlas y coordinar su traslado a Cali», capital del departamento de Valle del Cauca, donde pretendían entregarlas a integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos, que opera en el suroeste del país.

La columna Dagoberto Ramos hace parte de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 y tiene presencia principalmente en el norte del Cauca y zonas limítrofes con Valle del Cauca, donde se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y el control territorial.

«Las menores fueron rescatadas en un retén instalado en Cali, donde los uniformados interceptaron el vehículo en el que eran transportadas» y, una vez identificadas, fueron puestas bajo la protección del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Plaza Gallego y Mazuera Tobar fueron capturados en flagrancia y presentados ante un juez que les dictó la orden de detención mientras avanza el proceso en su contra.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia aumentó significativamente en los últimos años y entre 2020 y 2024 los casos verificados pasaron de 116 a 453. En promedio, un menor es reclutado o utilizado cada 20 horas por estos grupos, según el último informe sobre niños y conflictos armados publicado por Unicef en noviembre de 2025. EFE

