Abatido en Colombia un cabecilla de disidencias vinculado al asesinato de seis militares
Bogotá, 8 ago (EFE).- El disidente de las FARC Aníbal Garavito Hernández, alias ‘Miller’, implicado en una emboscada en la que murieron seis soldados colombianos en abril pasado, fue abatido en una operación militar realizada en una zona rural del departamento selvático del Guaviare, en el sur de Colombia, informaron este viernes fuentes castrenses.
«Tropas de la Cuarta División del Ejército, en desarrollo de operaciones militares, neutralizaron a alias ‘Miller’, cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz», señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La operación en la que fue abatido el hombre que lideraba el grupo Isaías Ruiz del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC, fue ejecutada en un sector conocido como Puerto Cachicamo.
‘Miller’, con un prontuario criminal de más de dos décadas, estaba acusado, entre otros crímenes, del asesinato de un líder ambiental en el departamento del Tolima en 2019.
También tenía responsabilidad en hostigamientos y enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública, entre ellos el ataque perpetrado el 27 de abril de 2025 en San José del Guaviare que dejó como resultado el asesinato de un suboficial y seis soldados profesionales, así como el secuestro de cinco uniformados heridos.
El disidente, agregó el Ejército, también realizaba «extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales», además de la «ejecución de homicidios selectivos contra miembros de la población civil».
El EMBF, liderado por alias Calarcá Córdoba, actualmente negocia la paz con el Gobierno colombiano. EFE
