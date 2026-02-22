Abatido en México ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

2 minutos

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales, confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad.

Las autoridades no han detallado hasta el momento si hubo más personas detenidas o abatidas.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

Bajo el liderazgo de ‘El Mencho’, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Tras el operativo de este domingo se produjeron varios bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro). EFE

