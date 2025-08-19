The Swiss voice in the world since 1935

Abinader recibe a Miss Universo y a Miss República Dominicana

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron este martes en el Palacio Nacional, la visita de Miss Universo 2024, la danesa María Victoria Kjær, y a Miss República Dominicana 2025, Jennifer Ventura.

Las reinas de belleza fueron recibidas en el salón privado de la casa de gobierno a las 3:00 de la tarde, donde compartieron un encuentro en el que se destacó la distinción y cordialidad propia de la ocasión.

La presencia de Miss Universo 2024, María Victoria Kjær, y de la representante dominicana, Jennifer Ventura fue valorada como un hecho que resalta la proyección internacional y el talento, según nota del Palacio Nacional.

En la actividad estuvieron presentes la directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles; el empresario artístico, George Nader, y María José Undxa.

María Victoria Kjær Theilvig es una modelo y reina de belleza danesa que ganó el título de Miss Universo 2024, convirtiéndose en la primera representante de Dinamarca en obtener la corona.

Por su lado, Jennifer Ventura resultó electa recientemente como la nueva Miss República Dominicana Universo 2025, en representación de la sureña provincia de Barahona.EFE

