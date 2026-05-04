Abogadas denuncian maltrato de Israel a activistas Flotilla con celdas iluminadas 24 horas

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Jerusalén, 4 may (EFE).- Las abogadas que visitaron y representan a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, denunciaron este lunes que ambos se encuentran en régimen de aislamiento y que están sufriendo prácticas de maltrato por parte de las autoridades israelíes.

«Ambos activistas se encuentran en aislamiento total. Sus celdas permanecen bajo iluminación constante de alta intensidad las 24 horas del día, una práctica conocida del Servicio Penitenciario Israelí (SPI) diseñada específicamente para provocar privación del sueño y desorientación sensorial», denunciaron en un comunicado las abogadas del grupo legal Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma.

Según las letradas, Ávila denunció haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración, en los que según su versión le amenazaron diciendo que sería «asesinado» o «pasaría 100 años en prisión».

Además, el activista brasileño les dijo que también ha sido sometido a «temperaturas extremadamente bajas» y que los dos están siempre con los ojos vendados, incluso cuando salen de las celdas para exámenes médicos.

«Vendar los ojos a un paciente durante una consulta médica constituye una grave violación de la ética médica», denuncia Adalah.

Una fuente de Adalah confirmó a EFE que mañana se espera que haya una vista judicial en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, donde permanecen detenidos, en la que el juez decidirá si volver a extender la detención de los activistas o dejarlos en libertad, ya que la actual prórroga anunciada ayer domingo termina mañana al mediodía.

En el texto, Adalah exige la liberación «inmediata e incondicional» de los dos y el fin de estos «procedimientos ilegales».

Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 naves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo israelí en Gaza y llevar ayuda humanitaria, fueron trasladados la mañana del sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras dos días bajo custodia naval.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español calificaron su arresto por las autoridades israelíes de «secuestro», ya que tuvo lugar en aguas internacionales a unos 1.150 kilómetros de la ocupada Franja de Gaza. EFE

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