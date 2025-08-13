The Swiss voice in the world since 1935

Abogados de Cristina Fernández piden 15 años de prisión para autores del atentado fallido

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) pidieron este miércoles quince años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados como coautores del intento de asesinato de la exmandataria, ocurrido en septiembre de 2022 en la puerta de la que entonces era su vivienda en Buenos Aires.

Los letrados sostuvieron ante la Justicia que Sabag Montiel y Uliarte son coautores del atentado contra la expresidenta y pidieron que se los condene por «tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género».

Según los abogados, Sabag Montiel fue quien disparó un arma a centímetros de la cabeza de Fernández (aunque falló el mecanismo), mientras que Uliarte habría cumplido un rol de “organizadora”.

En su alegato ante el tribunal, el abogado Marcos Aldazabal explicó que no acusarán al tercer imputado, Nicolás Carrizo, por falta de pruebas.

“Yo no uso el derecho penal para hacer política. Si no hay que acusarlo, no lo acusen”, dijo Adazábal que había manifestado la expresidenta argentina, quien está en prisión domiciliaria condenada por un caso de corrupción.

También criticó a la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti, al señalar que “no hizo nada. Obstruyó todo” durante la investigación, y afirmó que la Cámara Federal advirtió a la magistrada hasta cinco veces por su manejo “arbitrario” de la causa.

Se espera que la defensa de Sabag Montiel, a cargo de Gabriela López Puleio, argumente que el arma (Bersa calibre 32), no estaba en condiciones de disparar, pero los abogados de la expresidenta sostuvieron que fue una tentativa efectiva: “Los peritos dispararon después esta misma arma 50 veces y en todos los casos la bala salió”, argumentaron.

Fernando Sabag Montiel, de 37 años y de nacionalidad brasileña, admitió durante la indagatoria, en el inicio del juicio oral, que quiso matar a Cristina Fernández por ser “una corrupta”.

Montiel dijo en esa ocasión que apretó el gatillo «una vez» frente al rostro de la exmandataria la noche del 1 de septiembre de 2022, “porque es ladrona” y agregó que “matar a Cristina (Fernández)” era “un acto de justicia”.

Admitió también que él planificó y organizó el atentado y que el rol de Uliarte era de “acompañante. También aseguró que con Carrizo solo tenía una “relación laboral”.

El juicio continuará el próximo 20 de agosto con el alegato de la fiscal Gabriela Baigún, fecha en la que podría conocerse el veredicto, que será dictado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg.

La expresidenta peronista insiste desde el principio del proceso judicial en los supuestos vínculos políticos del intento de asesinato en su contra, vía poco investigada hasta el momento por la justicia. EFE

