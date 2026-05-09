Abraham Mateo, Melendi, Christian Nodal, Fito Páez y Farruko, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 9 may (EFE).- Un nuevo sencillo de Abraham Mateo, en el que se adentra en la cumbia argentina, un álbum de Melendi y una potente balada de Christian Nodal fueron algunos de los principales estrenos de música latina de esta semana.

Otros lanzamientos destacados corrieron a cargo de Fito Páez, que estrenó el primer adelanto de su próximo disco, y Óscar Maydon y Víctor Mendivil, quienes sumaron una nueva colaboración.

Además, Farruko, Greeicy y Steve Aoki se unieron para lanzar un potente tema de house, que contrastó con el corrido sobre una ruptura amorosa que sacó Tony Aguirre.

Abraham Mateo experimenta con la cumbia argentina

El cantante español se adentró en la cumbia argentina con el tema ‘Último baile’, en el que colabora con el artista argentino Luck Ra para narrar con ritmos pegadizos los intentos de un hombre por enamorar a una mujer que describe como «hipnótica, exótica e icónica».

El nuevo álbum de Melendi

El artista asturiano estrenó su nuevo álbum ‘Pop Rock’, compuesto por once canciones al más puro estilo Melendi, cargadas de energía y letras directas que narran lo cotidiano de forma cercana, cinco años después de su último disco inédito ‘Likes y Cicatrices’.

Christian Nodal estrena balada

El artista mexicano estrenó el sencillo ‘Miel con licor’, una potente balada que explora el amor y el dolor en una relación en la que resalta la necesidad de saber cuándo dejar una relación.

Fito Páez adelanta su próximo disco

El argentino publicó ‘Shine’, el primer adelanto de su próximo disco, en el que reivindica los orígenes del ‘rock and roll’ y relata su visión actual del mundo, llamando a desconectarse «del feed» de las redes sociales y «tirar los teléfonos» para volver a ser humanos.

Farruko, Greeicy y Steve Aoki encienden la fiesta

El trío de artistas lanzó ‘YAPAQUE’, una canción grabada con motivo del Ultra Music Festival que tuvo lugar en Miami el pasado marzo, y que destaca por tonos de EDM repletos de energía. Según sus artistas, es un himno inspirador para quienes intentan superar el amor que alguna vez sintieron por una expareja.

Oscar Maydon y Víctor Mendivil se unen en ‘Tú y yo’

Los mexicanos Óscar Maydon y Víctor Mendívil unieron esfuerzos en el sencillo ‘Tú y yo’, un romántico afrobeat latino que captura el preciso instante en que una mirada roba el corazón del protagonista y que alaba los atributos físicos de una mujer.

Tony Aguirre se estrena en solitario

El cantante mexicano publicó el tema ‘Obregón’, un corrido sobre una ruptura amorosa en el que narra las confesiones previas al adiós definitivo, y que representa su primer sencillo en solitario de 2026.EFE

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