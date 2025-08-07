Abre la Feria de Editores 2025 en Buenos Aires, con 330 sellos de Latinoamérica y España
Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La Feria de Editores (FED) 2025 abrió sus puertas este jueves en Buenos Aires con más de 330 sellos de Argentina, América Latina y España, y un ambicioso programa de actividades, premios y charlas, en el que se ha convertido en uno de los eventos más importantes del libro independiente en la región.
En su decimocuarta edición, la FED albergará durante cuatro días a autores, editores, lectores y libreros y contará con la presentación de libros de narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, música, diseño y videojuegos, entre otros.
“El año pasado nos visitaron cerca de 24.600 personas y se vendieron más de 90.000 libros”, dijo a EFE uno de los organizadores del evento, Víctor Malumián, quien espera que las ventas crezcan este año, tras la caída del 30 % registrada entre 2023 y 2024.
Este año, participan editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España, y habrá 13 charlas con autores nacionales e internacionales.
Entre las editoriales locales presentes destacan Godot, Sigilo, Caja Negra, Entropía, Eterna Cadencia, Corregidor y Marea, entre muchas otras.
Las visitas internacionales de esta edición incluyen a la escritora lituano-británica Marijam Didžgalvytė, la autora mexicana Socorro Venegas, la chilena Bernardita Bravo, la autora afrotravesti colombiana Trailblazer mother Joy Yeguaza y el escritor peruano Martín Roldán Ruiz. EFE
