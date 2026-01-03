Abren investigación penal contra pareja de franceses que dirigían bar incendiado en Suiza
Crans Montana (Suiza), 3 ene (EFE).- Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja que gestionaba el bar «Le Constellation» de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja con 40 muertos y más de cien heridos.
«Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia», informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia. EFE
