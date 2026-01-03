Abren investigación penal contra pareja de franceses que dirigían bar incendiado en Suiza

Crans Montana (Suiza), 3 ene (EFE).- Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja de franceses que gestionaba el bar «Le Constellation» de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja.

«Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia», informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.

En el trágico hecho murieron 40 personas que acudían a la fiesta organizada por el establecimiento para recibir el nuevo año, mientras que 119 quedaron heridos, una mayoría de gravedad.

De los fallecidos, se informó hoy de que se ha identificado a los primeros cuatro, todos ellos suizos: dos mujeres, de 21 y 16 años; y de dos hombres, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias.

Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais «han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes», precisaron las autoridades. EFE

