Académicos argentinos en la FED: «Hay compatibilidad entre votar libertarios y feminismo»

4 minutos

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- Los investigadores sociales y académicos argentinos Pablo Semán, Verónica Gago y Carolina Spataro debatieron este domingo la emergencia de feministas de espacios vinculados a la nueva derecha, desafiando categorías tradicionales, en la última jornada de la Feria de Editores (FED), uno de los eventos más convocantes de la cultura editorial independiente de Buenos Aires.

“Se construyó una posibilidad de compatibilidad social entre voto a los libertarios y el feminismo”, aseguró el sociólogo durante la charla ‘Feminismo en tiempos de ultraderecha’, que se desarrolló a sala completa en el primer piso del Complejo Art Media, mientras cientos de visitantes recorrían la feria con más de 330 editoriales independientes.

Durante el debate, cuyo punto de partida fue el libro ‘Sin padre, sin marido y sin Estado’ (Siglo XXI) de Spataro y Melina Vázquez, Semán cuestionó: “La pregunta sobre si son compatibles el feminismo y las ultraderechas es una pregunta que es posible cuando pertenecemos a una parte privilegiada de la sociedad. Hay un montón de mujeres que conocen el repertorio feminista y lo aplican y no se hacen esa pregunta y votan libertarios”.

Spataro, por su parte, subrayó que muchas de las mujeres entrevistadas para su investigación “ya tenían una sensibilidad feminista antes de la figura de Milei” y que no se trató simplemente de una reacción coyuntural al escenario político actual.

“Nos encontramos con mujeres de distintas regiones del país que reclaman un lugar en la historia. Ellas quieren ser nombradas, figurar con nombre y apellido en el libro, porque sienten que protagonizaron algo que van a contarle a sus nietos”, relató.

La politóloga Verónica Gago destacó en su disertación la potencia del libro para desarmar lecturas simplificadas. “Lo que llamamos feminismo hegemónico no es un bloque uniforme, y tampoco lo son las feministas que hoy se identifican con el liberalismo o el libertarismo. Hay trayectorias, generaciones, disputas internas. Hay una crítica común a la noción de hegemonía, tanto desde los feminismos anticapitalistas como desde los liberales”.

Uno de los ejes que atravesó la conversación fue el vínculo ambivalente con el Estado. Gago explicó que las ‘señoras liberales’, categoría que incluye a las feministas de más edad, mantienen una retórica antiestatista, pero provienen de familias que históricamente se beneficiaron de vínculos con el Estado.

En contraste, las jóvenes libertarias tienen una experiencia de “no Estado”: denuncian que las instituciones no estuvieron presentes en momentos de necesidad.

“Ahí hay una clave de clase porque no es lo mismo sostener una postura antiestatal desde el confort que desde la falta”, sostuvo Gago.

Esa tensión, explicó, alimenta una «sensibilidad feminista» donde la autonomía económica, la educación financiera y el emprendedurismo emergen como pilares de la autodefinición política.

Pablo Semán sostuvo que la sensibilidad feminista logró una difusión profunda y transversal en la sociedad argentina, extendida desde abajo hacia arriba y entre distintos sectores sociales.

En ese sentido, consideró improbable que las políticas del Gobierno de Javier Milei, destinadas a desarticular los feminismos logren consolidarse plenamente.

“Hay un dique de contención que está enraizado en el tejido social argentino, y es justamente eso lo que recogen las propias feministas libertarias”, explicó.

Spataro destacó que el libro visibiliza una trama compleja de motivaciones y contradicciones. “No hay un solo feminismo, ni una sola forma de hacer política. Este trabajo intenta abrir preguntas, no cerrar definiciones”, afirmó. EFE

lgu/gpv

(foto) (video)