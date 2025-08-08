The Swiss voice in the world since 1935

ACNUR alerta de un brote de cólera entre refugiados de Darfur que huyen a la vecina Chad

Ginebra, 8 ago (EFE).- Al menos 264 casos de cólera, 12 de ellos mortales, se han registrado en un campo de refugiados sudaneses que huyeron del actual conflicto en su país desde la región occidental de Darfur a la vecina Chad, indicó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que solicitó a la comunidad internacional más fondos para atender esta emergencia humanitaria.

Los casos se registraron en el asentamiento de refugiados de Dougui, en el este del Chad, donde ACNUR ha suspendido el reasentamiento de nuevos refugiados para frenar la expansión del cólera, indicaron responsables de la agencia en rueda de prensa.

La situación es aún más dramática en la región de Darfur, epicentro actualmente del enfrentamiento armado entre ejército y paramilitares sudaneses que se inició en abril de 2023, y donde se han confirmado más de 4.300 casos y al menos 112 muertes por cólera.

Unos 873.000 refugiados sudaneses han huido durante el conflicto a la vecina Chad, donde un tercio de los habitantes de su región oriental provienen del país vecino.

Darfur, al mismo tiempo, acoge 5 millones de desplazados internos, incluidos 1,5 millones que ya dejaron sus hogares antes del estallido de la actual guerra civil, según datos de la agencia humanitaria.

ACNUR solicita 130 millones de dólares para asistir a estas poblaciones desplazadas, responder a los brotes de cólera y reubicar a 239.000 refugiados. EFE

abc/ah

