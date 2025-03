ACNUR recomienda a nicaragüenses que solicitaron reasentarse en EEUU seguir en Costa Rica

3 minutos

San José, 4 mar (EFE).- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica recomendó este martes a los nicaragüenses que aplicaron a un programa de reasentamiento de refugiados hacia Estados Unidos continuar su vida en territorio costarricense, tras la suspensión del mencionado programa por parte de Washington.

«De acuerdo con los recientes anuncios de las autoridades de los Estados Unidos, se ha dado una suspensión del programa de reasentamiento (por parte) de Estados Unidos. Por lo tanto, lamentamos informarle que el procesamiento de su caso ha sido suspendido hasta nuevo aviso», explicó ACNUR a través de un correo electrónico enviado a refugiados y solicitantes de refugios nicaragüenses en Costa Rica que habían aplicado a ese programa de reasentamiento.

El programa denominado Movilidad Segura, impulsado por la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), facilitaba que los nicaragüenses refugiados en Costa Rica pudieran reasentarse en Canadá, Estados Unidos o en España. Canadá y EE.UU. ya lo han suspendido.

«ACNUR no tiene de momento información sobre cuánto tiempo podría demorar su proceso. Por lo tanto, le recomendamos continuar con su rutina y vida normal en Costa Rica (mantener a sus hijos inscritos en el sistema escolar, buscar oportunidades de trabajo, no vender sus pertenencias, no cancelar su contrato de alojamiento/alquiler, etc.)», instó ese organismo.

Asimismo, ACNUR pidió a los solicitantes de reasentamiento mantenerse alerta sobre posibles estafas o mensajes fraudulentos.

«Si tiene alguna sospecha de fraude o alguien le solicita dinero a cambio de agilizar su caso, comuníquese con ACNUR», aconsejó.

Además, invitó a visitar su sitio web para obtener información sobre la oficina de ACNUR más cercana y sobre los servicios existentes y disponibles en Costa Rica.

Según datos de ACNUR, citados en febrero de 2024 por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, un total de 440.280 nicaragüenses, un 6,5 % de su población, solicitaron asilo o refugio en terceros países, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, entre 2018 y junio de 2023.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país hubo una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, de acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Esa crisis política y social se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo- con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria». EFE

