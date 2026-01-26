Activistas piden al Parlamento aprobar ley de incendios para tener un «Chile sin cenizas»

3 minutos

Santiago, 26 ene (EFE).- Activistas de Greenpeace protestaron este lunes frente al Parlamento chileno para exigir que apruebe con urgencia y antes del receso estival el proyecto de Ley de Prevención de Incendios, cuya tramitación ha estado estancada durante meses.

Con un gran cartel en el que se podía leer el eslogan ‘Chile sin cenizas’, la ONG internacional denunció que la demora en la tramitación de la iniciativa legislativa resulta «incomprensible» teniendo en cuenta la emergencia medioambiental que vive el país, donde varios incendios causaron hace diez días al menos 21 muertos en la zona centro-sur.

“Considerando la magnitud de esta crisis, nos cuesta entender que el Senado siga actuando sin ningún sentido de urgencia y no apure la aprobación de un proyecto que podría entregar más herramientas para la prevención, mitigación y gestión del fuego”, afirmó la vocera de la organización, Silvana Espinosa.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric en octubre de 2023, incluye planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas, y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

La iniciativa legislativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y estuvo estancada varios meses en la Comisión de Hacienda del Senado, hasta que fue acogida la semana pasada y se encuentra a la espera de ser debatida en el pleno antes del receso estival de febrero.

Esta situación, agregó Espinosa, llevó a la organización medioambiental a lanzar una campaña ciudadana bajo el eslogan #ChileSinCenizas, que ya han suscrito más de 44.000 personas.

«Estamos llamando a que se sumen más personas y que hagamos una mayor presión porque el país no puede seguir enfrentándose el próximo año a una situación como lo que estamos viviendo ahora. Las medidas son urgentes y esta ley es una de ellas», apuntó.

Varios megaincendios originados el 16 de enero han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y se han cobrado la vida de al menos 21 personas.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido cerca de 65.000 hectáreas, lo que implica un incremento del 194 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19.252 hectáreas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010, de acuerdo a la Conaf.

El cambio climático, la sequía que dura más de una década y la expansión de la llamada «interfaz urbano rural» (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, de acuerdo a expertos. EFE

mmm/rrt

(foto)(video)