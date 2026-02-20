Activos militares de EEUU en Oriente Medio

El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford ingresó en el mar Mediterráneo el viernes, con lo cual Washington refuerza aún más su poder de fuego en una región en la que ha realizado un enorme despliegue militar ante posibles ataques contra Irán.

A continuación, AFP examina los principales recursos militares de Estados Unidos desplegados en o cerca de Oriente Medio.

– Buques –

Washington cuenta actualmente con 13 buques de guerra en Oriente Medio: un portaaviones —el USS Abraham Lincoln—, nueve destructores y tres buques de combate litoral, según indicó un funcionario estadounidense.

El USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, fue visto cruzando el estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo en una foto tomada el viernes.

Va acompañado por tres destructores y, cuando llegue a su posición, elevará a 17 el número total de buques de guerra estadounidenses en Oriente Medio.

El USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln están tripulados por miles de marineros y cuentan con alas aéreas compuestas por decenas de aviones de combate.

Es poco frecuente que dos de estos enormes portaaviones estén al mismo tiempo en Oriente Medio.

– Aeronaves –

Además de los aviones embarcados en los portaviones, Estados Unidos envió decenas de otros aparatos de combate a Oriente Medio, según datos de cuentas de inteligencia de fuentes abiertas en X, el sitio web de rastreo de vuelos Flightradar24, e informes de prensa.

Esto incluye cazas furtivos F-22 Raptor y F-35 Lightning, aviones de combate F-15 y F-16, y aviones cisterna KC-135 necesarios para sostener sus operaciones.

– Defensa antiaérea –

Estados Unidos también reforzó sus defensas antiaéreas terrestres en Oriente Medio, según informes.

Además, tiene desplegados en la región numerosos destructores lanzamisiles guiados, que proporcionan capacidades de defensa aérea en el mar.

– Efectivos en bases –

Aunque no se prevé que fuerzas terrestres participen en acciones ofensivas contra Irán, Estados Unidos mantiene a decenas de miles de efectivos militares en bases de Oriente Medio potencialmente vulnerables a un contraataque.

Teherán lanzó misiles contra una base estadounidense en Catar después de que Washington atacara tres instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, pero fueron derribados por las defensas antiaéreas.

