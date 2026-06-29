Acuerdo Mercosur-UE marca foro de empresarios y ayuntamientos iberoamericanos en Portugal

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Lisboa, 29 jun (EFE).- Empresas, ayuntamientos y representantes diplomáticos de España, Portugal y América Latina participan este lunes en un encuentro iberoamericano empresarial en el país luso marcado por la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, de forma provisional el pasado mayo.

Durante el XII Encuentro Iberoamericano Empresarial, organizado por el Instituto para la Promoción de América Latina y Caribe (IPDAL) en la localidad de Alcobaça (unos 120 kilómetros al norte de Lisboa), los participantes analizarán cómo mejorar las relaciones comerciales entre las partes.

«Evidentemente España participa siempre con mucha fuerza porque tiene una relación muy particular con toda América Latina y juntamos Portugal con España precisamente porque son dos países que tienen una relación preferencial y muy grande» con esta región, explicó en declaraciones a EFE el presidente del IPDAL, Paulo Neves.

Neves señaló también que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur será un punto central en este foro, que celebran de forma anual, ya que creen que «todavía hay mucho por hacer» entre ambos continentes.

«En nuestros encuentros hemos sido unos grandes entusiastas con este acuerdo, por lo tanto ahora estamos satisfechos con que entre en vigor, así como el acuerdo recientemente alcanzado entre la UE y México», que también consideran «muy importante».

«Europa necesita nuevos mercados y necesita reforzar aquellos en los que ya está y, si hay un mercado con características muy semejantes a Europa es precisamente el latinoamericano, es un mercado natural», añadió.

Según sus datos, entre los asistentes habrá asociaciones empresariales y municipales, compañías de España, Portugal y América Latina, embajadas y entidades bancarias, entre otros. EFE

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