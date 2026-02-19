Acusan a dos jóvenes por asesinar a un estudiante durante la noche de Halloween en Bogotá

2 minutos

Bogotá, 18 feb (EFE).- La Fiscalía colombiana acusó este miércoles a dos jóvenes de golpear hasta la muerte al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, de 20 años de edad, durante la noche de Halloween del año pasado en Bogotá, un crimen ocurrido en plena calle y registrado en cámaras de seguridad.

Los procesados, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, de 27 y 22 años, respectivamente, fueron acusados por el delito de homicidio doloso agravado por hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025 en el céntrico barrio de Chapinero, informó la Fiscalía General.

Según la investigación, el estudiante fue interceptado por uno de los acusados cuando salía de un establecimiento nocturno. La víctima no respondió a la agresión inicial y, junto a un acompañante, intentó retirarse del lugar en busca de transporte.

Sin embargo, los dos señalados lo persiguieron y lo alcanzaron en una esquina. En ese momento, uno de ellos presuntamente «le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer al piso y aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo», según el ente acusador.

Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar y el joven fue trasladado a un centro médico con graves lesiones, entre ellas politraumatismos en el rostro, el cráneo y el tórax, y horas después falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Suárez Ortiz fue capturado el mismo día de los hechos y 11 días después, González Castro se entregó en Cartagena a las autoridades. La Fiscalía le imputó el mismo delito como presunto coautor del homicidio, cargos que ninguno de los dos aceptó.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios y otros materiales recopilados por los investigadores sustentaron la acusación presentada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Los dos acusados permanecen privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial y, en caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 25 y 40 años de prisión, según el Código Penal colombiano. EFE

