Acusan a un hombre de vender 2 millones de dólares en productos falsificados de Nintendo

1 minuto

Nueva York, 4 sep (EFE).- Un hombre fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos y accesorios falsificados de Nintendo en Amazon desde el estado de Nueva York con un total de ventas brutas de más de 2 millones de dólares.

Isaac Lapidus, de 34 años, vendió entre octubre de 2018 y septiembre de 2025 más de 200.000 bases de conexión para Nintendo Switch, 10.000 adaptadores de base para Switch y aproximadamente 15.705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus, en cinco cuentas distintas de Amazon, según informó este jueves la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly.

De ser declarado culpable, Lapidus -que ayer dijo ser inocente- afronta un máximo de 15 años de prisión.

Donnelly anotó que a pesar de las quejas de los consumidores sobre productos de imitación en sus reseñas, las ventas ascendieron a millones de dólares y recalcó que los productos electrónicos falsificados pueden ser peligrosos para los consumidores.

Tras descubrir la venta de falsificaciones, los gigantes tecnológicos Amazon y Nintendo remitieron una denuncia a los investigadores del Fiscal de distrito del condado de Nassau para que estudiaran y tomaran medidas en el caso.

El acusado se encuentra en libertad condicional y deberá comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre. EFE

syr/nqs/rod