The Swiss voice in the world since 1935

Acusan a un hombre de vender 2 millones de dólares en productos falsificados de Nintendo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 4 sep (EFE).- Un hombre fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos y accesorios falsificados de Nintendo en Amazon desde el estado de Nueva York con un total de ventas brutas de más de 2 millones de dólares.

Isaac Lapidus, de 34 años, vendió entre octubre de 2018 y septiembre de 2025 más de 200.000 bases de conexión para Nintendo Switch, 10.000 adaptadores de base para Switch y aproximadamente 15.705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus, en cinco cuentas distintas de Amazon, según informó este jueves la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly.

De ser declarado culpable, Lapidus -que ayer dijo ser inocente- afronta un máximo de 15 años de prisión.

Donnelly anotó que a pesar de las quejas de los consumidores sobre productos de imitación en sus reseñas, las ventas ascendieron a millones de dólares y recalcó que los productos electrónicos falsificados pueden ser peligrosos para los consumidores.

Tras descubrir la venta de falsificaciones, los gigantes tecnológicos Amazon y Nintendo remitieron una denuncia a los investigadores del Fiscal de distrito del condado de Nassau para que estudiaran y tomaran medidas en el caso.

El acusado se encuentra en libertad condicional y deberá comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre. EFE

syr/nqs/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR