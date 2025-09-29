The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Acusan de crueldad animal a hombre de Florida por matar y comerse a dos pavos reales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Un hombre de 61 años fue acusado de crueldad animal agravada tras admitir que mató, cocinó y se comió a dos pavos reales domésticos, que tenía como mascotas en su residencia en Florida.

El detenido, identificado como Craig Vogt y residente de la localidad de Hudson, en la costa oeste de Florida, enfrenta un cargo de delito grave de tercer grado por crueldad animal, de acuerdo con una declaración jurada de la Oficina del alguacil del condado de Pasco, a la que accedió la televisora WFLA.

Vogt dejó una carta en el buzón de su vecina en la que admitía haber matado a sus aves porque ella seguía dándoles de comer, pese a que previamente habían tenido una disputa verbal por ese motivo, por lo que la mujer llamó a la policía.

El acusado confesó haber degollado a los animales “por despecho”, desangrarlos y luego cocinarlos en una sartén para comérselos, detalló el informe de la oficina del alguacil.

En la misiva advirtió que seguiría matando a sus pavos reales “para demostrar un punto” si la situación continuaba, de acuerdo con la denuncia.

Algo que reiteró mientras fue trasladado a la cárcel del condado, al asegurar que al salir planeaba acabar con el resto de sus aves para evitar que alguien pudiera quedarse con ellas.

En Florida los pavos reales se consideran animales no nativos, por lo que no están protegidos como otras especies silvestres, pero sí por la ley estatal contra la crueldad.

Vogt se encuentra en el centro de detención de Land O’Lakes, al norte de la ciudad de Tampa. EFE

bec/amv/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR