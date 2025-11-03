Acusan de intento de asesinato al sospechoso del ataque en un tren en Inglaterra

afp_tickers

3 minutos

El sospechoso del ataque que dejó diez heridos, el sábado en un tren en Inglaterra, fue acusado de intento de asesinato, informó el lunes la policía británica, que añadió que antes agredió a otra persona en el metro londinense.

El ataque con cuchillo se produjo en un tren que había salió el sábado de Doncaster (norte de Inglaterra), con destino a la estación londinense de King’s Cross.

El conductor tuvo que cambiar de ruta para permitir que la policía y los servicios de emergencia intervinieran en la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, en el este de Inglaterra.

Un trabajador ferroviario de la compañía ferroviaria, que intentó detener al agresor y que resultó gravemente herido, fue calificado como héroe por la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander.

«Fue a hacer su trabajo y salió de allí convertido en un héroe. Hoy hay personas que están vivas gracias a su acción y su valentía», dijo la ministra.

– Prisión preventiva –

Anthony Williams, un británico de 32 años nacido en Reino Unido, compareció por la mañana ante un tribunal de Peterborough (este de Inglaterra), donde reside, que decidió ponerlo en prisión preventiva.

Cinco de los diez heridos seguían hospitalizados el lunes, tras el ataque del acusado, que había subido al tren en Peterborough, según la policía.

Entre los que permanecen ingresados está el empleado de la compañía ferroviaria, que intentó detener al agresor y cuyo estado es «crítico pero estable», informó la ministra de Transportes.

Según la agencia británica PA, una de las víctimas resultó herida en el rostro por puñaladas.

«Nuestra investigación también está analizando otros posibles delitos relacionados», señaló el subcomisario de policía, Stuart Cundy.

El subcomisario también rindió homenaje al empleado de la compañía ferroviaria que resultó herido.

«Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del tren, las acciones de este miembro del personal ferroviario fueron nada menos que heroicas y, sin duda, salvaron vidas», dijo Cundy.

El jefe de la policía de transportes, John Loveless, indicó el domingo que «nada sugiere que se trate de un incidente terrorista».

– «Sangre por todas partes» –

Varios testigos relataron a los medios el pánico dentro del vagón, la «sangre por todas partes» y los gritos que advertían a los pasajeros de que un hombre «estaba apuñalando a todo el mundo».

Solo ocho minutos transcurrieron entre el momento en que se activó la señal de alarma en el tren y la detención del sospechoso.

La policía local había detenido el sábado a otro hombre de 35 años, quien finalmente fue puesto en libertad el domingo al comprobarse que «no está implicado» en el ataque.

La policía había anunciado el domingo que el detenido, cuyo nombre no fue desvelado hasta el lunes, era un hombre negro británico, y que el segundo sospechoso, ya en libertad, era un británico de origen caribeño.

Tracy Easton, del Servicio de Fiscalía de la Corona, afirmó que la investigación había implicado «una enorme cantidad de pruebas, incluyendo grabaciones» de vídeo.

«Somos conscientes del impacto devastador que tuvieron los hechos ocurridos en el tren del sábado y de cómo el incidente conmocionó a todo el país. Nuestros pensamientos siguen con todos los afectados», añadió.

En Inglaterra y Gales, donde la legislación sobre armas de fuego es muy estricta, la violencia con armas blancas ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años, según cifras oficiales.

psr/an/pb/mb