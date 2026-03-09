Acusan de terrorismo a dos hombres por intento de atentado con explosivos en Nueva York

3 minutos

Nueva York, 9 mar (EFE).- Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos de terrorismo tras intentar detonar artefactos explosivos improvisados frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.

De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Balat declaró que querían llevar a cabo un atentado de mayor envergadura que el atentado de la maratón de Boston, que en 2013 dejó tres muertos, entre ellos un niño de 8 años, e hirió al menos a 264 personas.

Tras su arresto, Kayumi fue grabado por cámaras policiales gritando el nombre de la organización, mientras que Balat escribió en una nota su «lealtad al Estado Islámico», de acuerdo con el documento legal.

Los análisis preliminares de los artefactos revelaron la presencia de peróxido de acetona (TATP), un explosivo altamente volátil conocido coloquialmente como «la madre de Satán», utilizado frecuentemente en ataques terroristas internacionales.

Los acusados -que según los medios locales tienen menos de 21 años- enfrentan cinco cargos criminales y de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. La próxima cita judicial de los dos sospechosos de terrorismo es el 8 de abril.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

En una rueda de prensa celebrada hoy, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI indicaron que no pueden dar más detalles de la investigación y que en este momento no tienen «ninguna información que conecte dicha indagación con lo que está sucediendo en Irán».

Ni Mamdani ni su esposa, Rama Duwaji, estaban en la residencia cuando ocurrió el ataque.

En lo referente a la marcha antimusulmana, el alcalde de la Gran Manzana la describió como una «vil protesta arraigada en la supremacía blanca».

«Soy el primer alcalde musulmán de nuestra ciudad. La intolerancia antimusulmana no es nada nuevo para mí, ni lo es para el millón o más de neoyorquinos musulmanes que conocen esta ciudad como su hogar. Si bien encontré esta protesta atroz, no vacilaré en mi creencia de que se debe permitir que ocurra. La nuestra es una sociedad libre donde el derecho a la protesta pacífica es sagrado», anotó en otra rueda de prensa Mamdani esta mañana.

Con respecto a los acusados de terrorismo, Mamdani dijo en un comunicado divulgado posteriormente que deberían «rendir cuentas por sus actos», y afirmó que velará por «la seguridad de los neoyorquinos».

«No toleraremos el terrorismo ni la violencia en nuestra ciudad», agregó. EFE

syr/asg/lss