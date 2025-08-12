The Swiss voice in the world since 1935

Acusan de terrorismo a miembros del partido del expresidente Gbagbo de Costa de Marfil

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Nairobi, 12 ago (EFE).- La Fiscalía de Costa de Marfil informó de que ha presentado cargos de terrorismo contra once personas, incluyendo a varios miembros del partido opositor del expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011), a poco más de dos meses de las elecciones del próximo octubre.

Según reportaron medios locales a última hora del lunes, además de actos terroristas, se les acusa de conspiración contra el Estado, participación en un movimiento insurgente y vandalismo e incendio provocado de un vehículo.

En un comunicado, el Fiscal Oumar Braman Kone detalló que los hechos se produjeron la noche del pasado día 1 en la comuna de Yopougon, en Abiyán, capital económica del país, cuando «una horda de individuos encapuchados y en posesión de machetes, palos, armas de fuego, (y) cócteles incendiarios perpetraron actos de violencia».

Según Kone, los acusados prendieron fuego a un autobús, vandalizaron un vehículo de la Policía Nacional y atacaron a sus pasajeros.

La investigación llevó al arresto de nueve personas, que luego citaron en sus declaraciones a otras dos como «instigadoras de la violencia», según el fiscal, incluyendo a un exministro de Defensa y a un embajador retirado.

Entre los detenidos, se encuentran miembros del Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI, por sus siglas en francés), de Gbagbo.

«El objetivo era provocar una situación de terror e intimidar a la población tras el anuncio de la candidatura del presidente de la República para las elecciones presidenciales», añadió Kone.

El jefe de Estado marfileño, Alassane Ouattara, que llegó al poder tras ganar las elecciones de 2010 y ya ejerce un polémico tercer mandato, formalizó su candidatura el pasado 29 de julio para buscar un cuarto en los comicios, a la edad de 83 años.

Aunque la Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, sus partidarios argumentan que, tras la reforma constitucional de 2016, el conteo de mandatos se puso a cero, lo que le da derecho a postularse.

No podrán concurrir, sin embargo, ni Gbagbo ni el ex consejero delegado del banco suizo Crédit Swisse Tidjane Thiam, líder del Frente Común formado por el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), después de que fueran excluidos el pasado junio del censo electoral.

El censo final publicado por la Comisión Electoral Independiente (CEI) tampoco incluyó ni al ex primer ministro Guillaume Soro (2007-2012) ni a Charles Blé Goude, ex asesor de Gbabgo.

La Justicia ya prohibió participar en los comicios a Thiam el pasado abril, al considerar que perdió la nacionalidad marfileña cuando adquirió la francesa en 1987.

Nacido en Costa de Marfil en 1962, el opositor renunció al pasaporte francés el pasado marzo para poder concurrir, pues la ley impide que ningún candidato tenga la doble nacionalidad.

En el caso de Soro, Blé Goude y Gbabgo, fueron excluidos del censo en el pasado por condenas que les fueron impuestas y no han sido reintegrados.

Miles de personas protestaron el pasado sábado en Abiyán contra la exclusión de los opositores y el cuarto mandato de Ouattara.

El PDCI, que aspira a regresar al poder en las elecciones, llegó a ser el único partido legal en Costa de Marfil y gobernó durante décadas después de la independencia del país de Francia en 1960, pero perdió el poder tras un golpe de Estado en 1999. EFE

lbg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR