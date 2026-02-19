Adrien Brody y Zoe Saldaña regresarán al escenario de los Óscar como presentadores

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Adrien Brody, Zoe Saldaña, Kieran Culkin y Mikey Madison, regresarán como presentadores de la 98ª edición de los Óscar otorgados por la Academia de Hollywood.

Los presentadores, dados a conocer este jueves por el productor ejecutivo y director creativo Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan en un comunicado, son los primeros confirmados de cara a la gala que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Durante la última edición, Brody se coronó con el premio a mejor actor por ‘The Brutalist’, de Brady Corbet; Madison ganó el de mejor actriz por ‘Anora’, de Sean Baker; mientras que las categorías de actuación de reparto fueron para Culkin por ‘A Real Pain’, de Jesse Eisenberg, y Saldaña por ‘Emilia Pérez’.

De acuerdo con el escrito, los productores continuarán anunciando talento que se unirá al espectáculo en las próximas semanas.

La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16.00 hora local (00.00 GMT del día siguiente).

‘Sinners’ parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como ‘O Agente Secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.

Asimismo, la española ‘Sirat’ optará a los Óscar a mejor película internacional y mejor sonido. EFE

