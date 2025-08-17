Advertencias de inundaciones repentinas y cortes de luz en Puerto Rico por el huracán Erin

San Juan, 16 ago (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones repentinas para más de una decena de municipios de Puerto Rico, donde hay unos 130.000 personas sin servicio eléctrico por los efectos del huracán de categoría 5 Erin.

Los municipios bajo aviso de inundaciones hasta la medianoche son Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Fajardo, Río Grande, Luquillo, Canóvanas y Ceiba.

Se esperan unos acumulados de lluvia de dos a cuatro pulgadas (entre 50 y 100 milímetros), que podrían localmente llegar a seis pulgadas (150 milímetros).

Las lluvias ya han causado cortes en el suministro de la red eléctrica. A las 21:00 hora local (1:00 del domingo GMT), un total de 132.543 clientes, el 9,03 % del total, estaban sin luz, según el portal de la empresa eléctrica LUMA Energy.

La gobernadora, Jenniffer González, dijo no obstante hoy que no debería haber un impacto mayor en la red eléctrica por las lluvias asociadas a Erin, en respuesta a los temores a un apagón general.

«No deberíamos tener interrupción en el servicio a menos que haya un impacto mayor de viento en el tendido eléctrico o falta de generación por algún desperfecto de alguna de las plantas», dijo González.

La gobernadora señaló que sí va a haber fuerte oleaje en la zona norte de la isla, por lo que pidió a bañistas y dueños de embarcaciones pequeñas mantenerse alejados del agua.

Los efectos de Erin han causado asimismo la cancelación de una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe como Santa Cruz, Tortola, San Tomas y Vieques, operados por las aerolíneas CapeAir, Intercaribbean y Jet Blue.

Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un «catastrófico» huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora), anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..

El ciclón se encuentra a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

En Puerto Rico, las autoridades cerraron este sábado algunas playas e inspeccionaron las estaciones de control de inundaciones, entre otras medidas. EFE

