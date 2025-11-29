Aerolineas filipinas PAL y Cebu Pacific cancelan unos 80 vuelos por actualización software

1 minuto

Bangkok, 29 nov (EFE).- Las aerolíneas filipinas Philippine Airlines (PAL) y Cebu Pacific cancelaron este sábado un total de 78 vuelos tras recibir una orden global del fabricante aeronáutico europeo Airbus para aplicar de inmediato una actualización de software, informaron las empresas.

PAL, con sede en Manila, explicó que los pasajeros perjudicados podrán reprogramar sin cargos, convertir sus billetes en créditos de viaje o solicitar reembolso.

Cebu Pacific, también con sede en Manila, señaló que sus equipos de operaciones e ingeniería trabajan «de manera diligente» para aplicar las actualizaciones requeridas, y pidió a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto.

La compañía también ofrece la posibilidad de reprogramar de forma gratuita o de convertir a fondo de viaje para clientes con vuelos previstos entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Las aerolineas filipinas se suman a otras firmas de aviación que se han visto afectadas a nivel global por aviso del fabricante de aviones Airbus, que en horas previas informó que la fuerte radiación solar podría corromper datos necesarios para las funciones de control de vuelo en sus aviones la serie A320 (que incluye los modelos A319, A320 y A321), y pidió a los operadores que adoptaran medidas.

Airbus emitió el viernes una directiva para un «cambio inmediato» de software que afecta a un número significativo de aviones de la familia A320, utilizados por un gran número de compañías internacionales. EFE

bk-emg/mr