Afganistán insiste en que los talibanes paquistaníes existían antes de la toma de Kabul

Kabul, 8 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán aseguró este sábado que el movimiento de los talibanes paquistaníes surgió mucho antes de su regreso al poder en 2021, y acusó al Ejército de Pakistán de utilizar esa insurgencia como pretexto para desestabilizar la región tras el fracaso de las conversaciones bilaterales celebradas esta semana en Turquía.

«El grupo conocido como talibanes paquistaníes surgió hace más de dos décadas, antes del establecimiento del Emirato Islámico, como respuesta a las operaciones militares de Pakistán junto a Estados Unidos», afirmó el principal portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid, en una conferencia de prensa en Kabul.

El portavoz añadió que la violencia y los ataques del grupo «no tienen relación con el actual Gobierno afgano» y constituyen un problema interno de Pakistán.

Mujahid acusó a sectores del Ejército paquistaní de mantener políticas hostiles hacia Afganistán y de buscar tensiones en la región para preservar su influencia. Según afirmó, esos mandos consideran que un Gobierno fuerte y estable en Kabul va contra sus intereses estratégicos.

Las declaraciones se producen después de que la tercera ronda de diálogo entre ambos países se estancara el viernes en Estambul sin avances, pese a la mediación de Turquía y Catar. Kabul responsabilizó a Islamabad de mantener «una actitud irresponsable y no cooperativa» durante las conversaciones, centradas en frenar los ataques transfronterizos y las incursiones militares en la frontera común.

Las negociaciones pretendían reducir los enfrentamientos en la Línea Durand, la frontera de más de 2.600 kilómetros que divide ambos países. Pakistán reclama a los talibanes que controlen a los combatientes del TTP, mientras Afganistán rechaza esas acusaciones y denuncia bombardeos y violaciones de su soberanía.

Según los talibanes, su Ejecutivo de facto ha adoptado medidas para impedir que su territorio sea utilizado contra otros países, incluida la reubicación de refugiados tribales lejos de la frontera y la prohibición de actividades armadas no autorizadas.

«El Emirato Islámico se considera responsable de que nadie emplee Afganistán para atacar a otros», señaló Mujahid, quien aseguró que los talibanes facilitaron las conversaciones directas entre Islamabad y los talibanes paquistaníes que permitieron un alto el fuego temporal, posteriormente «saboteado por facciones militares paquistaníes».

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en Kabul y los talibanes paquistaníes intensificaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad de Pakistán. Islamabad acusa a Afganistán de ofrecer refugio a los combatientes del grupo, algo que el régimen afgano niega categóricamente. EFE

