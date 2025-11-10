Agencia anticorrupción de Ucrania destapa supuesta trama corrupta en el sector energético

2 minutos

Kiev, 10 nov (EFE).- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció este lunes la detención de un alto cargo de una filial de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, por cobrar supuestamente durante meses comisiones de entre el 10 y el 15 % de una empresa privada con la que su compañía tenía contratos.

Según declararon fuentes de la NABU al medio ‘Ukrainska Pravda’, en el marco de la operación se llevaron a cabo registros en propiedades del que fuera hasta julio ministro de Energía, Herman Galushchenko, que ahora ocupa el cargo de ministro de Justicia.

El diputado Yaroslav Zhelezniak, del partido Golos, que apoya en algunas votaciones a la mayoría leal al presidente Volodímir Zelenski pero no forma parte del Gobierno, también ha informado de los registros a Galushchenko.

Además, ‘Ukrainska Pravda’ cita fuentes de la NABU que aseguran que también se han hecho registros en propiedades del antiguo socio de Zelenski y copropietario de la productora Kvartal 95 que fundó el actor antes de ser presidente, Timur Mindich.

Esas mismas fuentes afirman que Mindich salió del país anoche, horas antes de que se hicieran las redadas a sus propiedades.

Según el comunicado oficial de la NABU sobre la operación contra la supuesta trama corrupta en la filial de Energoatom, el director general de la empresa detenido habría cobrado entre junio y noviembre de este año más de 40.000 dólares en comisiones.

La operación de la NABU -en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción (SAP)- tiene lugar en plena campaña de bombardeos rusos contra el sistema energético ucraniano y poco después de la detención también por supuestos delitos de corrupción de quien fue hasta septiembre del año pasado jefe de la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, Volodímir Kudritski. EFE

mg/cae/ah