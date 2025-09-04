Agentes custodian el funeral de un funcionario asesinado en el estado mexicano de Guerrero

Chilpancingo (México), 3 sep (EFE).- En medio de un fuerte operativo de seguridad el féretro del subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, sur de México, Hossein Nabor Guillén, fue trasladado este miércoles a su natal Tixtla, donde fue asesinado la tarde-noche del martes.

Luego del ataque registrado cerca de sus oficinas y a unos 300 metros del módulo de seguridad pública municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se encuentra realizando la investigación sobre el homicidio del funcionario, cercano a la gobernadora Salgado, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El funeral se llevó a cabo en la capital, Chilpancingo, con vigilancia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que también acompañó el cortejo hasta Tixtla, en donde fue sepultado en el panteón del municipio que gobernó como alcalde de 2016 a 2018.

Además, familiares, amigos y compañeros exigieron justicia y castigo a los responsables del asesinato, además pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones.

El subsecretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró en el funeral que los integrantes del gabinete continuarán su trabajo de manera normal, sin seguridad.

Dijo que no tenían conocimiento de que Nabor Guillen tuviera amenazas de muerte, pero que las investigaciones las lleva la FGE.

El funcionario indicó que el asesinato es un “golpe fuerte” para el gobierno que encabeza la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, no solo por ser el primero contra un funcionario de alto nivel, sino porque fue contra un amigo, compañero de movimiento y equipo político.

«No solo era un compañero de gabinete era nuestro amigo y compañero del movimiento, compartimos diferentes momentos de la vida política y vamos a estar pendientes de las investigaciones», dijo Rodríguez.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió mientras Nabor Guillén circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla.

“Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales se trasladaron de inmediato al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables”, apuntó la Fiscalía.

Hossein Nabor fue alcalde de Tixtla con la coalición PRD-PAN-PT en la elección extraordinaria de 2016, ya que la constitucional fue suspendida por protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

En ese entonces pertenecía al grupo político del exgobernador Ángel Aguirre Rivero; en 2019 se afilió al partido Morena, partido por el que compitió a la diputación local de su municipio en 2024. En esa campaña se filtró una fotografía con Celso Ortega Jiménez, quien es identificado por el gobierno federal como líder del grupo Los Ardillos, que opera en la región.

Esa elección la perdió con Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo del tres veces diputado Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso Ortega. A principios de 2025 se había reincorporado a la Secretaría de Bienestar. EFE

