Agricultores belgas se plantan con patatas fritas ante la Eurocámara en contra de Mercosur

Bruselas, 8 ene (EFE).- Agricultores y ganaderos del sindicato flamenco Boerenbond instalaron este jueves frente al Parlamento Europeo en Bruselas un puesto tradicional de patatas fritas para poner en valor la producción local y pedir a los eurodiputados que se opongan al «injusto» acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur.

En una ronda de contactos informal con parlamentarios europeos en la bruselense Plaza de Luxemburgo, la agrupación denunció que el acuerdo de libre comercio empujará al sector agrícola belga y europeo a competir contra productos importados que se producirán «con estándares más bajos y con controles insuficientes», explicó a EFE uno de los miembros de la junta ejecutiva del sindicato, Pieter Verhelst.

Además, los trabajadores rechazaron la reducción de fondos para la Política Agraria Común (PAC) y las «deficientes» regulaciones europeas que están «bloqueando» al sector agrícola belga y europeo.

Para hacer tangible el riesgo de perder la producción local, optaron por regalar platos típicos de la cocina belga, como las clásicas patatas fritas acompañadas del famoso estofado de ternera y cebolla (carbonade), o de pollo al estilo volován (vol-au-vent, en francés), así como gofres de Bruselas.

«Si queremos seguir disfrutando de estas comidas típicas de la cocina belga, tendremos que asegurarnos de que se sigan pudiendo consumir con productos producidos aquí: con carne de vacuno producida aquí, con pollos producidos aquí, con azúcar procedente de remolacha azucarera cultivada aquí; y no con azúcar, pollo o carne de vacuno procedentes de los países del Mercosur», argumentó Verhelst.

La acción de los agricultores belgas, que también tienen lugar en otras partes del país, con bloqueos en puertos y carreteras, responden a la posible luz verde de la UE el viernes a la firma del acuerdo UE-Mercosur, lo que podría tener lugar el próximo 12 de enero en Paraguay.

Por ello, el sector trató de convencer a los miembros de la Eurocámara para que bloqueen el acuerdo, en caso de que los Veintisiete lo acepten.

En la mañana de este jueves, los miembros del sindicato recibieron a la parlamentaria belga Hilde Vautman, del grupo liberal Renew, que se mostró partidaria del acuerdo comercial para garantizar la seguridad alimentaria «en vista de la situación geopolítica», aunque matizó que la UE debe establecer «un terreno de juego equilibrado» que no perjudique a los productores europeos.

«Creo que es muy importante enviar el mensaje de que existe este acuerdo comercial, pero que está desequilibrado para los agricultores, y que necesitamos condiciones muy buenas antes de que los productos puedan entrar en el mercado europeo», subrayó Vautman.

Sobre una posible postura conjunta de los liberales en la Eurocámara, la parlamentaria afirmó que el grupo está «un poco dividido». EFE

