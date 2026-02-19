Airbus asumiría la alternativa de dos cazas para el programa FCAS si los países lo piden

3 minutos

Toulouse (Francia), 19 feb (EFE).- Airbus está dispuesto a asumir una alternativa con dos cazas diferentes en lugar de uno para el programa europeo Sistema de Combate Aéreo del Futuro (FCAS) si los países lo piden para garantizar su continuidad, que está amenazada por las divergencias entre Francia y Alemania.

El consejero delegado de Airbus, Fabrice Brégier, subrayó este jueves durante la presentación de los resultados del grupo europeo en 2025 en su sede de Toulouse (sur de Francia) que «el estancamiento» de la concepción del caza, que es la que suscita esas diferencias, «no debe poner en peligro todo el futuro de esta capacidad europea de alta tecnología, que reforzará nuestra defensa colectiva».

En reacción a las posiciones manifestadas por el canciller alemán, Friderich Merz, que ha dado a entender que las características del caza que necesita su país no son las mismas que las que requiere Francia, Brégier dijo que apoyarían esa solución de dos aviones distintos.

Y en cuanto a la posibilidad de la búsqueda de otros socios, señaló que Airbus podría «desempeñar un papel de liderazgo» en la reorganización de la cooperación europea actual.

En cualquier caso, dejó claro que eso de determinar con quién quieren unir sus fuerzas no le corresponde a él decidirlo sino a los países implicados y se limitó a repetir que no ha variado su percepción de que los europeos necesitan «un sistema de combate futuro ambicioso».

El FCAS, en el que participan Alemania, Francia y España, se encuentra en un momento crítico y la última intervención pública del canciller alemán este miércoles ha abierto todavía más las especulaciones sobre el riesgo de que el programa se rompa, ya que se han manifestado fuertes rivalidades entre Airbus y el grupo francés Dassault Aviation.

Fuentes del Elíseo se esforzaron en señalar también el miércoles que Merz no ha dicho a Emmanuel Macron, que quiera enterrar el programa, y el presidente francés sigue «comprometido» para que salga adelante.

Este sistema de combate aéreo tiene como elemento central el caza que sustituya en el horizonte de 2040 a los actuales Eurofighter (de Airbus) y Rafale (de Dassault Aviation).

Para Brégier, el «estancamiento» actual deriva de las diferencias entre los socios sobre las «expectativas de gobernanza» y muy en particular sobre el «liderazgo» de esa gobernanza, y admitió que el momento es «difícil».

Pero repitió que sigue creyendo en que el conjunto del programa tiene sentido y que no hay que poner en peligro los progresos que se están dando en otros aspectos diferentes del caza. EFE

ac/cat/jgb