Airbus es optimista a medio y largo plazo sobre el futuro de su avión de transporte A400M

Toulouse (Francia), 19 feb (EFE).- El consejero delegado de Airbus, Fabrice Brégier, se mostró este jueves «optimista a medio y largo plazo» sobre el futuro del avión europeo de transporte militar A400M, aunque en 2025 no se consiguió ningún nuevo contrato y hubo que establecer una enésima provisión en sus cuentas.

En la presentación de los resultados financieros de 2025 del grupo europeo, Brégier se refirió a las expectativas de este avión que se ensambla en Sevilla e indicó que están involucrados «en una serie de campañas (de venta) que son prometedoras pero que tardan tiempo en materializarse, especialmente en este entorno en general».

Aunque no dio nombres de países que podrían adquirir este aparato, hizo notar que en Europa se han señalado las necesidades de transporte aéreo como una de las carencias de capacidad militar.

Reconoció, en todo caso, que el problema que tiene este programa es el tiempo entre el fin previsto del ensamblaje de los pedidos actuales y la llegada de eventuales nuevos encargos.

Hasta ahora, Airbus ha entregado 137 unidades de los 178 pedidos y el próximo aparato que va a poner en manos de un cliente es el segundo que irá a Indonesia, que fue el último contrato firmado de exportación, y que comporta igualmente cuatro opciones.

En sus cuentas de 2025, el fabricante europeo estableció una provisión de 73 millones de euros por el A400, que se suma a muchas otras en ejercicios precedentes que totalizan miles de millones de euros.

Pero el responsable financiero, Thomas Toepfer, le quitó importancia, al explicar que esa carga deriva simplemente de que hay que actualizar el valor contable haciendo suposiciones sobre toda la vida útil restante del avión, incluyendo los costes de producción y algunos desarrollos a petición de los países clientes.

Uno de los elementos más sobresalientes del programa A400M en 2025 fue el acuerdo formalizado con Francia y España para establecer los plazos de recepción de siete aparatos adicionales (cuatro para Francia, tres para España) que sirven para garantizar la producción para el horizonte de 2030.EFE

