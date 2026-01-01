Al menos 10 personas muertas y 87 detenidos en Paraguay durante las fiestas de fin de año

Asunción, 1 ene (EFE).- Al menos 10 personas perdieron la vida y otras 87 fueron detenidas durante las fiestas de fin de año en Paraguay, informó este jueves la Policía Nacional.

Cuatro personas murieron en accidentes de tránsito y dos fueron víctimas de homicidios con armas de fuego, detalló un informe del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía que recoge cifras de decesos del 31 de diciembre.

El reporte policial menciona además dos suicidios, un ahogamiento y una muerte por intoxicación.

La Policía Nacional indicó que los operativos de control durante las fiestas de fin de año dejaron 55 aprehendidos en flagrancia y 32 detenidos.

En los procedimientos también se incautaron 14 motocicletas y se recuperaron otros cinco vehículos, detalló el reporte.

Las 10 muertes registradas este miércoles son superiores a los nueve decesos ocurridos el 31 de diciembre de 2024, a los que se sumaron otras 20 muertes durante el primer día del año pasado, según datos de la Policía.

Los accidentes de tránsito durante las fiestas de fin de año de 2024 se cobraron la vida de 15 personas. Además, se reportaron entonces seis suicidios, un ahogamiento, un homicidio y seis cadáveres hallados en circunstancias que no fueron precisadas.

El pasado 16 de diciembre, la Policía Nacional anunció que destinó cerca de 39.000 efectivos para reforzar la seguridad en las principales rutas y en las ciudades con mayor afluencia turística y actividad comercial con motivo de las fiestas de fin de año, en operativos que se extenderán hasta el 12 de enero próximo.

La semana pasada, cerca de 5.000 suboficiales de policía se graduaron en una ceremonia que reunió a unos 28.000 asistentes en el mítico estadio de fútbol Defensores del Chaco. EFE

