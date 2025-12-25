Al menos 11 personas fallecieron antes y durante la Nochebuena en Paraguay

Asunción, 25 dic (EFE).- Al menos 11 personas perdieron la vida en la víspera y durante la celebración de la Nochebuena en Paraguay, cinco de ellas por homicidios, informó este jueves la Policía Nacional.

En su desglose de los hechos en los que hubo intervención policial, la institución apuntó que dos personas fallecieron en accidentes de tránsito, una murió por electrocución, otra por asfixia y dos más se quitaron la vida.

En el departamento Central, el más poblado del país con casi el 31 % de la población -según los datos del censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, la Policía Nacional condujo un «operativo preventivo delictual» que se saldó con la aprehensión de 11 personas, la detención de otras 4 y la incautación de 5 vehículos y 4 motocicletas.

En esta operación en el departamento Central, la institución policial verificó a 750 personas, así como la legalidad de 525 vehículos y 440 motocicletas.

La Policía había informado este miércoles del despliegue de casi 2.000 funcionarios en la capital de Paraguay, Asunción, como parte de su actuación para prevenir eventuales «desmanes» o «hechos punibles» durante la Nochebuena.

En esta ciudad de poco más de 464.000 habitantes, el Sistema de Emergencias 911 atendió 1.963 llamadas, de las cuales solo 485 correspondieron a pedidos reales de auxilio que motivaron la intervención de la Policía.

En los registros de llamadas atendidas, la Policía indicó que los efectivos acudieron a verificar 109 denuncias de violencia familiar en Asunción, 86 casos de polución sonora, 78 de perturbación de la paz pública, 48 accidentes de tránsito y 7 de robos.

La semana pasada, cerca de 5.000 suboficiales de policía se graduaron en una ceremonia que reunió a unos 28.000 asistentes en el mítico estadio de fútbol Defensores del Chaco.EFE

