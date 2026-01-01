Al menos 125 detenidos en París y diversos altercados en Francia durante la Nochevieja

París, 1 ene (EFE).- Al menos 125 personas fueron detenidas en París y en su área metropolitana coincidiendo con las celebraciones de Nochevieja que dieron lugar a algunos altercados en diferentes puntos de Francia.

La Fiscalía de París, que comunicó esa cifra de arrestos, precisó que en un solo caso se trató de una mujer, que todas las personas detenidas son nacidas entre 1973 y 2008 y que hay 15 menores.

Antes de medianoche se habían llevado a cabo 75 detenciones y el resto sucedieron «esencialmente» en torno a las dos de la madrugada, precisó la Fiscalía.

En cuanto a las razones que llevaron a las fuerzas del orden a intervenir, 33 de los arrestos estuvieron motivados por violencia voluntaria, 15 por formar parte de grupos con intención de generar violencia o desperfectos, 10 por detención de psicotrópicos y muy particularmente de ampollas de protóxido de nitrógeno (el conocido como gas de la risa).

A otros ocho se les reprocha el uso de estupefacientes, a seis llevar armas de categoría D, a cinco ultrajes, a cinco detención de productos explosivos, a otros cinco estar en posesión de objetos robados, a cinco ser objeto de búsqueda o a tres infracciones de circulación.

Un total de 90.000 policías y gendarmes habían sido movilizados en toda Francia para hacer frente a los posibles incidentes que habitualmente se producen durante la Nochevieja, de los cuales 10.000 en París y su área metropolitana.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, había asumido que habría disturbios y altercados, como ocurre todos los años, pero había insistido en dar a las fuerzas del orden la consigna de «firmeza» y de «tolerancia cero» con cualquier tipo de violencia o desperfectos.

En concreto, había advertido de que los agentes intervendrían «sistemáticamente» para detener a los autores.

Aunque las autoridades no han comunicado cifras de daños materiales, algunos medios ya han informado de los resultados de algunos altercados

Le Parisien ha indicado que en el departamento de Yvelines, en la región de París, al menos una quincena de vehículos fueron incendiados durante la noche y agentes antidisturbios fueron objeto de lanzamiento de proyectiles pirotécnicos en la ciudad de Mantes la Jolie, sin que se tenga constancia de heridos.

En la capital de Bretaña, Rennes, la policía intervino con gases lacrimógenos en el centro de la ciudad para dispersar a un centenar de personas que encendieron fuego y lanzaron diferentes objetos contra las fuerzas del orden. Un policía resultó herido ligeramente en un brazo.

Siempre según Le Parisien, una comisaría de Rezé (noroeste) fue atacada con efectos pirotécnicos, se incendiarios vehículos en Saint Herblain y en Nantes y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden en Burdeos. EFE

