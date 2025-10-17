Al menos 15 muertos por las lluvias en Honduras

Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- Al menos 15 personas han muerto a causa de las lluvias que azotan Honduras desde finales de septiembre, unas precipitaciones que en las últimas horas han causado problemas graves en la capital con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables, así como daños en varios municipios del interior del país

Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, de las 15 personas fallecidas,13 murieron por sumersión, una por el colapso de su vivienda y otra a causa de la caída de un árbol. Hay cerca de 29.000 personas afectadas.

En cuanto a las infraestructuras, el informe detalla que hay 2.033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente, al tiempo que 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó sobre el rescate de 30 personas y la atención de al menos nueve inundaciones y cuatro derrumbes en Tegucigalpa.

Las autoridades de gestión de riesgos y los organismos de socorro se han desplegado en las zonas afectadas, coordinando el traslado y la atención de personas y habilitando albergues temporales.

La institución de protección civil mantiene la alerta roja (emergencia) por 24 horas en cuatro municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Valle y Choluteca (zona central y sur del país), mientras que otros nueve departamentos se encuentran en alerta amarilla (evacuación preventiva) y tres en verde (preventiva).

El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, dijo a periodistas que las lluvias continuarán afectando a Honduras y anunció que una onda tropical ingresará el lunes al país.

Ante esta situación, la presidenta del país, Xiomara Castro, ha convocado este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a fin de «continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes», señaló la mandataria en las redes sociales.

«Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años» en un barrio de la capital hondureña, lamentó Castro. EFE

