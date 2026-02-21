Al menos 18 detenidos en Albania tras los disturbios en la protesta de la oposición

2 minutos

Skopie, 21 feb (EFE).- Dieciocho personas fueron detenidas tras los disturbios del viernes en el centro de Tirana, donde una protesta de la oposición derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, informó este sábado la policía albanesa.

Además de los detenidos, se abrieron investigaciones criminales contra otras 28 personas, después de que algunos manifestantes lanzaran material pirotécnico, cócteles molotov, objetos contundentes y se resistieran a los agentes.

En el operativo, la policía aseguró haber incautado 25 cócteles molotov sin detonar, así como otros objetos ilegales.

Los incidentes se produjeron primero frente a la Oficina del primer ministro y, más tarde, en las inmediaciones del Parlamento, donde la policía dispuso un cordón de seguridad y respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

La movilización, a la que acudieron varios miles de personas, fue convocada por el conservador Partido Democrático (PD), liderado por el ex primer ministro Sali Berisha, que cargó contra el Gobierno socialista de Edi Rama y lo acusó de corrupción.

Después de ese discurso, un reducido grupo de varias decenas de manifestantes arrojaron fuegos artificiales y cócteles molotov a la policía.

La oposición asegura que protesta por la corrupción del Gobierno y su injerencia política en la justicia, algo que el Ejecutivo de Edi Rama rechaza y acusa a sus rivales conservadores de polarizar y tensar a la sociedad.

«Prender fuego a las instituciones no es política, es vandalismo. Atacar a la Policía del Estado no es valentía, es un delito», dijo este sábado la ministra del Interior, Albana Kociu.EFE

