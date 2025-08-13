The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en naufragio frente a Lampedusa

Roma, 13 ago (EFE).- Al menos 20 migrantes murieron y hay varios desaparecidos en el naufragio este miércoles de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según los medios italianos.

El naufragio se produjo aproximadamente a 22,5 kilómetros al sur de la isla, ya se han recuperado 20 cadáveres y también se han dado por desaparecidas a 27 personas, según informó en sus redes el periodista especializado en temas migratorios Sergio Scandura, de Radio Radicale.

«Profunda angustia por el enésimo naufragio frente a las costas de Lampedusa, donde ahora ACNUR está prestando asistencia a los supervivientes. Se habrían encontrado 20 cadáveres y habría otros tantos desaparecidos. Hasta hoy, son 675 los muertos desde principios de año en el Mediterráneo central. Reforzar las vías legales», confirmó en sus redes la sección italiana de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Según los primeros datos había aproximadamente 100 personas a bordo y un grupo de supervivientes ya ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas.

El diario ‘La Repubblica’ informa de que la embarcación fue avistada a las 11.15 horas por un helicóptero de la Guardia de Finanza que patrullaba esa zona marítima que lanzó una alarma y una lancha patrullera de la Guardia Costera, otra de la Guardia di Finanza y una tercera embarcación de Frontex acudieron al lugar para prestar primeros auxilios.

Las lanchas encontraron la embarcación, que zarpó del norte de Libia hace unos días, volcada con todos los migrantes en el mar y, según el diario romano, el balance provisional inicial es de 20 muertos y unos sesenta rescatados por patrulleras italianas. EFE

