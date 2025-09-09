Al menos 24 muertos en un ataque ruso en el este de Ucrania

Al menos 24 personas que habían ido a cobrar su pensión murieron este martes en un ataque ruso contra un pueblo de la región de Donetsk cercano al frente, en el este de Ucrania, según las autoridades.

«Los rusos lanzaron una bomba aérea guiada sobre el centro del pueblo mientras una fila de civiles se había reunido» para recibir sus pensiones, escribió en Telegram el ministro del Interior, Igor Klimenko.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, difundió un video que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta del servicio público de correos, muy dañada.

En Ucrania, el correo distribuye las pensiones a más de dos millones de personas, sobre todo en las zonas rurales cercanas al frente, donde los servicios públicos y los bancos tuvieron que cerrar sus puertas.

En vez de hacerse casa por casa, el reparto tiende a hacerse por grupos en la vía pública. El paso del cartero, que no suele ser diario, es muy esperado por la población, según periodistas de AFP.

Este «salvaje ataque ruso» sobre el pueblo de Yarova estaba dirigido contra «civiles corrientes», denunció Zelenski en redes sociales.

«El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas», agregó el jefe de Estado, quien instó a la comunidad internacional a tomar «medidas fuertes» contra Rusia.

– «Terrorismo puro» –

La aldea de Yarova se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente con Rusia. Unos 1.800 habitantes vivían en este pueblo antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

«No se trata de una acción militar, sino de terrorismo puro», fustigó el gobernador regional, Vadim Filashkin, quien confirmó que el ataque se produjo durante la distribución de las pensiones.

Al menos 13 cuerpos, colocados en bolsas mortuorias negras, fueron trasladados a un depósito de cadáveres de la región de Donetsk, según constataron periodistas de AFP presentes en el lugar.

En el interior del edificio, los familiares afligidos intentaban consolarse, mientras que otros abandonaban el lugar llorando.

En el bombardeo, una cartera resultó herida y fue hospitalizada, dijo a AFP Maksim Sutkovi, portavoz del correo público Ukrpochta en la región oriental de Donestk.

Tras el ataque, el fiscal general anunció que se había iniciado una investigación por crímenes de guerra.

Rusia lleva meses avanzando de forma constante en la región industrial de Donetsk, donde tienen lugar los combates más intensos contra las fuerzas ucranianas.

Según un análisis de AFP, las fuerzas rusas controlan actualmente alrededor del 79% de esta región, cuya anexión Moscú reclamó en 2022.

El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirski, afirmó esta semana que las tropas rusas triplican en número a las ucranianas en algunas zonas del frente, e incluso las sextuplican en otras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado encontrar una salida a la guerra en las últimas semanas, pero sus esfuerzos han dado pocos frutos.

Este ataque se produce pocos días después de que Ucrania sufriera el mayor ataque con drones y misiles desde el inicio de la guerra, que causó al menos cinco muertos y golpeó por primera vez la sede del gobierno en Kiev.

Decenas de miles de personas han perdido la vida y millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

